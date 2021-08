Un promontorio di alta pressione nord-africano in quota continua ad inglobare tutta l’area del Mediterraneo, compreso il nord-Italia, garantendo condizioni di bel tempo stabile e temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 11 agosto 2021

Soleggiato ovunque, fatta eccezione qualche blanda velatura al mattino.

Venti moderati da nord al mattino, brezze di mare, invece, nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature stazionarie le minime ma in leggero aumento le massime.

Costa: min +19/23°C, max +28/32°C

Interno: min +10/17°C, max +27/34°C

Giovedì 12 agosto 2021

Soleggiato su tutta la regione, a parte qualche velatura. Clima caldo

Venti: A regime di brezza.

Mari: generalmente calmo.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 13 agosto 2021

Giornata stabile e soleggiata ovunque. Ulteriore lieve aumento termico con disagio da caldo.