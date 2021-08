Sori – Sono riprese questa mattina, alle prime luci dell’alba, le ricerche avviate ieri sera, per la segnalazione di un presunto cadavere in mare.

L’allarme – su cui indagano le forze dell’ordine – è stato lanciato da una persona che intorno alle 23 ha chiamato il 112 segnalando che nel pomeriggio avrebbe visto il corpo senza vita di una persona nei pressi di una scogliera.

Una segnalazione “anomala” perché arrivata diverse ore dopo il presunto avvistamento ma che ha comunque fatto scattare l’allarme e le ricerche che, sino ad ora, non hanno dato risultati.

La persona che ha lanciato l’allarme verrà ascoltata nelle prossime ore per capire come mai abbia lasciato passare così tanto tempo tra il presunto avvistamento e la chiamata alle forze dell’ordine.