Genova – Urla e schiamazzi e poi il frastuono dei bidoni per la raccolta del vetro ribaltati sulla passeggiata e sulla spiaggia.

Raid vandalico, nella notte, nel borgo marinaro di Boccadasse e, ancora una volta, mala Movida che si sposta dal Centro Storico al levante genovese.

Ignoti – un gruppo di ragazzini secondo le testimonianze di alcuni residenti – hanno festeggiato sino a tardi sulla spiaggia e nel borgo e, prima di andare, forse cacciati da qualcuno che voleva dormire, hanno deciso di rovesciare i bidoni per la raccolta differenziata del vetro.

Bottiglie e vetri si sono sparpagliati sulla passeggiata ma anche sull’arenile, con grave pericolo per chi oggi pensa di passare qualche ora sulla spiaggia.

La protesta dei residenti torna a farsi sentire sui social e torna a chiedere dove siano i controlli annunciati dal Comune.

La mala Movida che ha reso tristemente celebri le notti dei vicoli, si sta spostando a levante e in zone meno “presidiate” dai controlli delle forze dell’ordine.

Zone “scoperte” durante le serate e notti estive e che vengono via via colonizzate da chi sceglie la notte per i suoi eccessi.