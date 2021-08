Genova – Un esposto alla Magistratura per chiedere che indaghi per interruzione di servizio pubblico e per violenza privata eventualmente commessa da Autostrade per l’Italia nei confronti degli automobilisti e dei trasportatori.

Le associazioni dei Consumatori scendono sul sentiero di guerra dopo la chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per l’ennesimo cantiere e a seguito delle code sino a 12 chilometri per “entrare” a Genova.

Code che hanno bloccato, a catena, anche la A7 Genova – Milano, la A26 Voltri Gravellona Toce e la A12 Genova – Livorno.

Le associazioni dei Consumatori hanno deciso di chiedere ai Magistrati di indagare su quanto avviene e sulla corretta gestione della situazione.