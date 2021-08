Genova – E’ stata vista procedere a zig zag in contromano per corso Europa ma al tentativo di Alt ha innestato la retromarcia e ha proseguito lo slalom cercando di seminare gli agenti della Locale che la stavano inseguendo.

E’ accaduto questa notte, poco dopo l’una.

Protagonista dell’inseguimento nel levante cittadino una donna che si è messa alla guida in evidente stato di ebbrezza e ha percorso contromano corso Europa.

Notata dagli agenti della Locale che le hanno fatto segno di accostare nei pressi del distributore poco distante, la donna ha risposto con una retromarcia di parecchi metri prima di accelerare e superare l’auto di servizio cercando di fuggire, sempre in contromano.

Durante la fuga, la conducente ha superato il cordolo centrale tra le corsie della strada, rischiando un gravissimo incidente.

Gli agenti sono immediatamente risaliti in auto e si sono lanciati all’inseguimento, guidati dai colleghi della centrale operativa grazie alle riprese delle telecamere della zona.

Sono così riusciti ad avvistare l’auto ma quando la donna li ha notati ha di nuovo accelerato.

Gli uomini della locale sono riusciti a fermare l’auto in via 5 Maggio, identificando la donna e sottoponendo al test dell’etilometro he ha mostrato un tasso di 1.5 grammi di alcol nel sangue per litro.

Il veicolo è stato immediatamente sequestrato, la donna multata per guida in stato di ebbrezza, circolazione contromano in strada divisa in più carreggiate separate, velocità pericolosa e inottemperanza all’Alt impartito, inoltre è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.