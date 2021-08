Genova – Si prepara l’ennesima chiusura per la Statale 456 del Turchino. Genova – Si prepara l’ennesima chiusura per la Statale 456 del Turchino.

Anas Torino ha fatto sapere infatti che da domani, mercoledì 25 agosto, fino a venerdì 3 settembre, la strada in località Gnocchetto resterà chiusa tranne sabato e domenica, per consentire la movimentazione dei blocchi di frana di grandi dimensioni.

Ancora disagi, dunque, per chi si muove utilizzando la Statale che dovrà fare i conti con un’altra pesante limitazione del traffico.

Come riferito da Anas, la movimentazione e i lavori che ne conseguono, sono pericolosi per la circolazione, per questo è necessario interrompere la circolazione veicolare.

Ma la chiusura ai sindaci delle Valli Stura e Orba non piace.

Già nei giorni scorsi i primi cittadini della zona si erano opposti alla soluzione scelta, all’ora ancora ipotizzata, proponendo la rimozione concentrata negli orari di chiusura della strada già in essere.

Un’ipotesi che Anas aveva preso in considerazione ma, per motivi di sicurezza, ha preferito non realizzare scegliendo di spostare il materiale franoso durante il giorno.

“Abbiamo ribadito la nostra unanime richiesta di soluzione alternativa – fanno sapere i sindaci – e oggi porteremo all’attenzione dei rispettivi Prefetti la nostra preoccupazione per l’ennesimo disagio sulla strada del Turchino e che riteniamo inaccettabile una nuova, a nostro avviso evitabile o quantomeno riducibile, chiusura”.