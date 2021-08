Sull’Italia continua ad arrivare un flusso di correnti instabili proveniente dai quadranti settentrionali che si faranno sentire maggiormente sulla nostra regione, con alcuni temporali nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 agosto. Temperature su valori gradevoli.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 26 agosto 2021

Al mattino qualche nube sparsa sul settore centro-orientale, senza conseguenze; cielo sereno sul resto della regione.

Nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte nubi su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, sempre senza fenomeni.

In serata infittimento delle nubi basse sul settore centro-orientale della costa, invariato altrove.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-est con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio (MARINO).

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In calo le minime ovunque, stazionarie le massime nell’interno, in lieve calo invece sotto costa.

Costa: min +18/21°C, max +26/29°C

Interno: min +10/16°C, max +24/26°C

Venerdì 27 agosto 2021

Tempo instabile su tutta la regione con temporali più probabili nelle aree interne, ma in locale sconfinamento lungo le coste nell’arco della giornata

Venti deboli / moderati dai quadranti orientali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in ulteriore e lieve calo

Sabato 28 agosto 2021

Ancora generale instabilità con temperature gradevoli e vento in rinforzo dai quadranti settentrionali.