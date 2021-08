Un veloce fronte freddo sta attraversando la Liguria con fenomeni poco significativi. Bel tempo domenica, nuovo aumento dell’instabilità lunedi 30 agosto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 28 agosto 2021

Al mattino molte nubi sul settore centro-orientale con qualche pioggia o rovescio. Temporali relegati al mare aperto. Più asciutto il tempo a ponente.

Dalla tarda mattinata deciso miglioramento con nubi solo sui rilievi nel pomeriggio con qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri.

Venti al mattino moderati o forti da nord, in progressiva attenuazione fino a deboli nel pomeriggio.

Mare molto mosso al largo, in attenuazione, stirato invece sotto costa.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +15/19°C, max +24/29°C

Interno: min +7/14°C, max +21/26°C

Domenica 29 agosto 2021

Bel tempo su tutta la regione a parte nubi ad evoluzione diurna in Appennino nel pomeriggio, ma con basso rischio di temporali.

Venti: Deboli o moderati da sud.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi.

Lunedì 30 agosto 2021

Qualche pioggia possibile sul settore centro-orientale, più sole a ponente, temperature in calo.