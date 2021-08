Genova – E’ entrato in un Bar chiedendo di poter acquistare delle birre e quando il titolare gli ha risposto che il locale era chiuso e che non poteva dargli quello che chiedeva, ha impugnato un coltello, ha afferrato 3 birre e si è allontanato dal locale.

Furto con minacce, ieri notte, in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Questa notte la Polizia di Stato di Genova ha denunciato un genovese di 18 anni per furto e minacce aggravate.

Il giovane si è presentato presso una focacceria di Cornigliano che stava chiudendo ed ha preteso di comprare 3 birre. Al rifiuto dell’esercente ha prelevato due coltelli appoggiati sul bancone per poi dirigersi verso l’uscita minacciandolo. Gli agenti di una volante dell’U.P.G. che stavano transitando lungo la strada hanno notato il ragazzo che brandiva il coltello e sono intervenuti immediatamente disarmandolo.