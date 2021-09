Genova – Ha perseguitato e minacciato l’ex datore di lavoro l’uomo di 34 anni denunciato dalla Polizia di Stato di Genova per percosse, minacce, porto di oggetti atti a offendere e stalking.

Lo scorso martedì il titolare di una pizzeria di Nervi si è presentato nel locale commissariato denunciato di aver ricevuto molestie e minacce gravi dirette a lui e alla sua famiglia da parte dell’ex dipendente.

Nel pomeriggio il 34enne con uno stratagemma era riuscito a entrare nel portone di casa dell’ex capo e lo aveva minacciato pesantemente, colpendolo poi al capo con un oggetto di legno.

Il titolare del locale era poi riuscito a rientrare nel suo appartamento chiamando il 112 ma l’aggressore si era già allontanando per poi presentarsi in pizzeria e continuare a minacciare l’uomo.

La sera stessa, come aveva promesso, si è nuovamente presentato sotto casa dell’uomo spaventando la moglie e i figli dello stesso per poi cercarlo di nuovo al locale.

L’intervento di una pattuglia ha permesso alla Polizia di fermare il 34enne, ancora in possesso del mattarello usato per aggredire l’ex datore di lavoro.

Ieri pomeriggio, non contento della denuncia del giorno prima, lo stalker è ritornato a citofonare più volte alla famiglia, senza ottenere risposta per poi sostare fuori da un pub da dove poteva controllare il portone .

La vittima ha ricontattato la Polizia e la volante Nervi ha denunciato nuovamente l’uomo poiché in possesso di un coltello, che aveva in auto, e per le continue molestie, procedendo inoltre a notificargli il Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Genova, con il divieto di rientro in questo capoluogo per 3 anni.