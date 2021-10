Genova – “Cosa resta dei sogni” si chiede Eleviole? nel suo ultimo singolo Macchine Volanti.

Un cambio di sonorità netto e deciso per il nuovo brano dell’artista toscana che, da oggi, è accompagnato da un videoclip diretto e girato da Diego Gavioli.

Nelle immagini del regista esce prepotentemente l’immaginario che sarà il tema portante del nuovo lavoro di Eleviole? con la musica capace di incontrare le arti aeree del circo contemporaneo.

Sogno e realtà si movono insieme per trovare lo spazio in cui esprimere la propria essenza, nell’aria.

Un luogo, sì, ma allo stesso tempo un non-luogo, virtuale ma anche fisico, dove ritrovare sé stessi.

Macchine Volanti anticipa il secondo album di Eleviole? dal titolo Malinconie da manuale, in uscita per il prossimo inverno in cui gli strumenti acustici che hanno caratterizzato la prima produzione rimangono indietro in favore di sonorità più sintetiche in cui la scrittura diventa più riflessiva e interiore anche se prepotentemente pop.

L’album sarà accompagnato da uno spettacolo live dove oltre alle canzoni verrà esplorato proprio il tema dell’aria, grazie ai tessuti aerei sospesi a sei metri di altezza.