Genova – Sta proseguendo da diverse ore l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Scarselli, a Sampierdarena, impegnati nella rimozione di una lamiera pericolante che oscilla in cima a un grattacielo.

Il forte vento che in questi giorni ha soffiato su Genova e che in queste ore ha ripreso parte del suo vigore ha divelto una parte del grattacielo lasciando alcune parti pericolanti nel vuoto.

I pompieri stanno eseguendo un intervento particolarmente complesso e stanno cercando di rimuovere le parti staccate dall’interno.

Al momento le operazioni sono in corso e non si esclude l’impiego di una piattaforma aerea.