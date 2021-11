Genova – Balzo in avanti dei ricoveri in ospedale mentre sembra confermarsi stabile l’andamento dei nuovi contagi, considerando la diminuzione dei tamponi che si verifica nei fine settimana. Genova – Balzo in avanti dei ricoveri in ospedale mentre sembra confermarsi stabile l’andamento dei nuovi contagi, considerando la diminuzione dei tamponi che si verifica nei fine settimana.

Nel corso delle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il consueto bollettino di Regione Liguria, sono 149 i nuovi casi di contagio da Coronavirus, emersi a fronte di 2.072 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 3.493 tamponi antigenici rapidi.

Un numero tuttavia ancora influenzato dai problemi di trasmissione dei dati dovuti a un problema tecnico che ha riguardato i giorni dell’11 e 12 novembre.

Nel bollettino odierno, infatti, sono stati allineati i dati con 56 positività arrestare, 43 delle quali riscontrate nel territorio dell’Asl2 Savonese.

L’incremento dei dati odierno è dunque di 93 casi, anziché 149.

Aumentano i ricoveri in ospedale, 12 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 110 pazienti ospedalizzati in tutto il territorio regionale.

Sale di un’unità il numero dei pazienti in Terapia Intensiva, che passa a 8. Come precisato dai sanitari, dei ricoverati in Intensiva 7 sono non vaccinati mentre uno ha completato il ciclo vaccinale ma presenta un quadro clinico di comorbidità.

Nella giornata odierna nono si sono registrati nuovi decessi.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 9

– SAVONA (Asl 2): 53

– GENOVA (Asl 3): 53

– CHIAVAR E TUGULLIO (Asl 4): 18

– LA SPEZIA (Asl 5): 16