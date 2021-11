Genova – Medici preoccupati e allarme sanitario, all’ospedale Gaslini, per un picco di casi di bambini molto piccoli colpiti da covid anche al di sotto dei sei mesi di vita.

A darne notizia, in anteprima, il quotidiano Il Secolo XIX in edicola questa mattina, con un ampio reportage sulla situazione e sulla nuova emergenza sanitaria.

I piccoli pazienti presentano febbre alta e un drastico calo dell’appetito e sono tutti figli di madri che hanno preferito non vaccinarsi durante la gravidanza.

Gli esiti della malattia sono perlopiù benigni ma i medici avvertono che non ci sono certezze sui possibili effetti a medio e lungo termine di una malattia che è ancora in fase di studio da parte degli scienziati.

I genitori portano i piccoli in ospedale per la febbre alta che non se ne vuole andare e per l’improvviso calo dell’appetito dei piccoli e solo dopo gli esami scoprono che il piccolo risulta affetto dal covid, con tutto quello che ne consegue.