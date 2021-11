Savona – Incidente mortale, nella notte, sulla statale Aureli. Un motociclista di 44 anni ha perso la vita in un tragico incidente non lontano dall’ospedale San Paolo.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una della scorsa notte, l’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da ricostruire, è finito contro un camion.

Nell’impatto, violentissimo, l’uomo ha perso la vita. I tentativi di soccorso del 118 giunto sul posto non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.