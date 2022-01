Genova – Usavano la carta del Bonus Taxi di una persona deceduta le tre persone denunciate a seguito di indagini dalla polizia genovese.

Alla morte di una donna senza famiglia, l’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale, la badante e suo figlio hanno continuato a utilizzare la tessera per spostarsi con il taxi a spese della collettività.

Il Bonus, infatti, è stato riconosciuto alle persone ultra75enni per aiutarle a spostarsi in modo più sicuro in città, senza usare i mezzi pubblici.

La carta è riservata al destinatario e non può essere usata da terze persone.

Grazie a controlli incrociati, però, è emerso che la tessera di una donna deceduta continuava ad essere utilizzata per viaggiare e così gli agenti hanno confrontato viaggi e chiamate per il taxi e sono arrivati alle persone. Ora i tre rischiano pesanti sanzioni.