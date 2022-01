Sant’Olcese – Ha visto del fumo uscire dal cofano dell’auto ed ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere e la vettura si è trasformata in una palla di fuoco.

Momenti di paura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, in via Valle Ombrosa, nel comune di Sant’Olcese per una donna che stava guidando la sua vettura.

Forse a causa di un corto circuito o di un guasto, la vettura ha preso fuoco improvvisamente trasformandosi in brevissimo tempo in una potenziale trappola mortale.

La donna al volante ha capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto ed ha abbandonato la vettura salvandosi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e iniziato i primi rilievi per accertare le cause del rogo.

La donna al volante, sotto choc, è stata soccorsa e accompagnata alla sua abitazione.

(foto Archivio)