Altri 10 decessi da coronavirus in Liguria e 4.632 nuovi casi di contagio scoperti con 30.123 tamponi tra molecolari (5.321) e antigenici rapidi (24.802) registrati nelle ultime 24 ore su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Non cala il numero delle vittime del virus mentre sembra in diminuzione il numero dei nuovi casi di contagio scoperti.

A Sanremo è deceduto un uomo di 57 anni mentre a La Spezia ha perso la vita una donna di 66 anni.

In flessione anche il numero delle persone ricoverate negli ospedali. Ben 32 sono state dimesse nelle ultime ore.

Nei reparti di Terapia Intensiva della Liguria cala il numero dei ricoverati in gravi condizioni. Sono 37 e 26 di loro non sono vaccinati.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 665

SAVONA (Asl 2): 812

GENOVA Asl 3: 2.133

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 485

LA SPEZIA (Asl 5): 502

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 35

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 29 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.175.748 5.321 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.119.160 24.802 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 291.893 4.632 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 58.888 -2.295

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 9.264 LA SPEZIA 7.268 IMPERIA 8.050 GENOVA 31.505 Residenti fuori Regione/Estero 975 altro/in fase di verifica 1.826 TOTALE 58.888

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 726 37 -32 ASL1 105 2 3 ASL2 117 13 4 San Martino 101 4 -5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 131 4 -13 Ospedale Gaslini 8 2 -3 ASL3 globale 144 7 -11 ASL 3 Villa Scassi 142 7 -11 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 2 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 38 1 -1 ASL4 Sestri Levante 33 0 1 ASL4 Lavagna 4 1 -3 ASL4 Rapallo 1 0 1 ASL5 globale 82 4 -6 ASL5 Sarzana 78 3 -5 ASL5 Spezia 4 1 -1

*26 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 46.596 559 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 228.137 6.917 Deceduti** 4.868 10

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/01/2022 F 66 ASL5-Ospedale La Spezia 2 25/01/2022 M 84 ASL5-Ospedale La Spezia 3 27/01/2022 M 57 ASL1-Ospedale Sanremo 4 27/01/2022 M 70 ASL4-Ospedale di Sestri Levante 5 27/01/2022 M 95 ASL5-Ospedale Sarzana 6 27/01/2022 M 94 ASL3-Ospedale Villa Scassi 7 27/01/2022 F 80 San Martino 8 28/01/2022 M 97 ASL4-Ospedale di Sestri Levante 9 28/01/2022 F 82 ASL4-Ospedale di Sestri Levante 10 28/01/2022 F 90 ASL3-Ospedale Villa Scassi