Rapallo – Non ce l’ha fatta l’escursionista di 70 anni precipitato questa mattina, durante un’escursione con alcuni amici, al Manico del Lume, sulle alture di Rapallo, nel levante ligure.

L’uomo, in compagnia di altre persone camminava in località Chignero quando, per cause ancora da accertare. è scivolato precipitando per una cinquantina di metri in un dirupo.

Alcuni dei suoi compagni di escursione hanno subito chiamato soccorsi mentre altri scendevano nel dirupo cercando di raggiungere l’infortunato che è stato issato a bordo dell’elicottero del 118 dagli uomini del soccorso alpino e trasferito d’urgenza, in codice rosso, in ospedale.

Purtroppo, però le lesioni riportate si sono rivelate fatali e l’uomo è morto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.