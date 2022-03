Rapallo – Stava percorrendo la strada che sale al Santuario di Montallegro quando, forse per evitare un mezzo o a seguito di un contatto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in una scarpata. Momenti di paura per un motociclista coinvolto in un grave incidente stradale sulle alture della cittadina rivierasca del levante.

Il motociclista è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito in elicottero in ospedale per un brutto trauma alla schiena.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 ma il personale ha attribuito il codice rosso e si è preferito il trasporto in elicottero, più veloce rispetto al viaggio in ambulanza per le strade ed autostrade.