Genova – Ancora ottimi risultati per Leone e Costantin, i cani poliziotto della Questura che dopo aver scoperto i nascondigli per la droga nel centro storico hanno segnalato e fatto scoprire una ragazza appena maggiorenne che nascondeva 50 grammi di hashish nello zainetto.

Durante un servizio di controllo anti droga, infatti, Leone e Costantin hanno permesso agli agenti del Commissariato Centro, unitamente a personale dell’R.P.C. , della Questura, della Polizia Locale, della G.d.F di scoprire due “imboschi” – nei pressi di un ponteggio e in un anfratto nel muro- che nascondevano alcune stecche di hashish.

Poco dopo i due cani hanno segnalato con forza una ragazza di passaggio e gli agenti hanno scoperto che nascondeva 50 grammi di hashish nello zainetto.

La giovane, incensurata, è stata denunciata per detenzione sostanza stupefacente ai fini di farne commercio.