Genova – Un tatuaggio sul collo molto evidente ha tradito un 35enne arrestato dai carabinieri perché accusato di una rapina ai danni di alcuni ragazzi, armato di coltello. L’uomo, 35 anni, aveva affrontato i ragazzi, tutti ventenni, puntando loro un coltello a serramanico. Poche parole e si è fatto consegnare i portafogli dei ragazzi e poi si è allontanato.

Le telecamere di sorveglianza, però, hanno ripreso un vistoso tatuaggio che l’uomo si era fatto fare sul collo e i carabinieri lo hanno individuato ed arrestato.

L’aggressione era avvenuta nella centralissima via San Lorenzo, nel cuore storico della città e lungo una via quotidianamente percorsa dai turisti.

Ora le indagini verranno estese ad altri episodi avvenuti nella zona e le vittime verranno messe a confronto con le foto segnaletiche del rapinatore per verificare se l’uomo ha messo a segno altri colpi.