Ancora nuvole e precipitazioni sparse, specie nella zona del levante della Liguria per il passaggio di una perturbazione che determina generali condizioni di tempo instabile.

Correnti fredde artiche in arrivo porteranno tra venerdì e sabato condizioni marcatamente instabili con temporali e neve a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 31 marzo 2022

Al mattino cielo molto nuvoloso a levante con ancora qualche precipitazione anche a carattere di rovescio sullo Spezzino.

Tempo asciutto a ponente con qualche schiarita.

Nel corso della giornata condizioni variabili con attenuazione delle piogge a levante.

In tarda serata arriveranno invece rovesci a ponente, specie nelle aree interne del Savonese.

Venti sostenuti da nord, di notte e al mattino, in veloce attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie le minime, in contenuto aumento le massime.

Costa: min +7/11°C, max +13/16°C

Interno: min +1/+6°C, max +8/12°C

Venerdì 1 aprile 2022

Tempo molto instabile. Rischio di rovesci o temporali anche a sfondo grandinigeno specie tra Genovese e Savonese. Rovesci nevosi in Appennino inizialmente sopra i 1000-1200 metri, ma in calo fino a 800 metri in serata.

Venti in rapido rinforzo da sud o sud-ovest a levante, più deboli a ponente,

Mare molto mosso, localmente agitato in serata al largo.

Temperature in generale diminuzione.

Tendenza per sabato 2 aprile 2022

Condizioni di tempo molto instabile con rischio di rovesci di grandine e nevosi in Appennino sopra i 400-500 metri, venti forti e temperature in calo.