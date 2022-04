Cairo Montenotte – Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione “Abbracciamo l’ospedale” chiedendo ancora una volta che il polo medico di Cairo non venga sottoposto a tagli o chiusure in quanto fondamentale per l’intera area già disagiata della ValBormida.

Un fiume di persone ha ribadito che la Valbormida ha bisogno di un presidio ospedaliero in grado di dare risposte al tema emergenza/urgenza, non di una piattaforma sanitaria come invece prevede il piano di ristrutturazione della Regione Liguria.

“Il territorio chiede attenzione e servizi diversi rispetto a quanto proposto dalla Giunta Toti – ha dichiarato il consigliere del Partito Democratico Arboscello – Così come ad Albenga qualche settimana fa, la cittadinanza chiede alla Regione di essere ascoltata”.