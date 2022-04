Nessuna nuova vittima del coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore ma aumentano le persone ricoverate in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia Intensiva e sono ben 1.516 i nuovi casi di contagi.

Non si allunga l’elenco delle vittime del covid ma cresce il numero dei ricoverati in gravi condizioni. Sono 12 in tutta la Liguria

I contagiati sono 1.516 nelle ultime ore e sono stati scoperti con 1.870 test molecolari e 8.355 test rapidi su una popolazione di 1 milione e 500mila residenti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio e la provincia di appartenenza

IMPERIA (Asl 1): 174

SAVONA (Asl 2): 203

GENOVA: 891, di cui:

Asl 3: 754

Asl 4: 137

LA SPEZIA (Asl 5): 246

Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi il 16 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.400.311 1.870 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.849.180 8.355 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 408.158 1.516 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.768 -149

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.357 LA SPEZIA 2.795 IMPERIA 2.048 GENOVA 9.617 Residenti fuori Regione/Estero 340 altro/in fase di verifica 611 TOTALE 17.768

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 300 12 -12 ASL1 52 2 -3 ASL2 41 1 2 San Martino 68 7 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 52 0 -9 Ospedale Gaslini 5 0 2 ASL3 globale 26 0 3 ASL 3 Villa Scassi 26 0 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 15 0 -1 ASL4 Sestri Levante 13 0 -1 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 41 2 -2 ASL5 Sarzana 37 0 -2 ASL5 Spezia 4 2 0