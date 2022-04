Genova – Trenitalia invita i visitatori di Euroflora ad arrivare in treno ma i bagni della stazione di Nervi sono chiusi.

La segnalazione arriva dal quartiere del levante genovese che, a partire da domattina, accoglierà decine di migliaia di turisti in arrivo per ammirare la spettacolare kermesse di fiori e piante nei Parchi di Nervi.

Nei giorni scorsi Trenitalia aveva invitato i visitatori ad utilizzare i treni (300 in più secondo le comunicazioni) per arrivare a Nervi senza auto e senza l’incubo di dover trovare un parcheggio.

Un invito sensato vista la penuria di posti auto nel quartiere e le gravi difficoltà delle strade ed autostrade della Liguria.

Ma i segnalatori fanno notare che i visitatori potrebbero aver bisogno di andare in bagno e nella stazione di Nervi i bagni sono chiusi da tempo.

