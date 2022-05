Genova – Sono 59 le persone finite in manette nell’ambito di un maxi blitz dei carabinieri in diverse regioni d’Italia. La banda era specializzata nella falsificazione di documenti e di assegni circolari e reinvestiva il denaro nelle operazioni di compravendita di carburanti “adulterati”.

I malviventi acquistavano auto di lusso trovate in vendita con annunci sul Web e pagando con assegni circolari contraffatti e reinvestivano il denaro in distributori di carburante che rivendevano ili minerali industriali diluiti nel diesel per raggirare i malcapitati clienti.

Gli uomini dei carabinieri hanno seguito le tracce della banda sino alla zona di Napoli e della Campania ma anche in Friuli – Venzia Giulia dove si nascondevano ed operavano alcuni dei componenti della banda.