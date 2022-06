Un vasto campo di alta pressione si estende dal Nord Africa verso il Mediterraneo portando ad un ritorno di tempo via via più stabile e decisamente estivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 1 giugno 2022

Al mattino possibili addensamenti nuvolosi su spezzino e savonese, ma senza fenomeni. Altrove cielo generalmente sereno.

Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio per ampie schiarite sulla costa un pò ovunque, mentre nell’interno savonese osserveremo ancora della nuvolosità.

In serata nuovo aumento delle nubi sul levante.

Venti: a regime di brezza. Nel pomeriggio marino sostenuto sull’Appennino di centro-ponente.

Mari: generalmente poco mosso su tutti i bacini.

Temperature: stazionarie le minime ma massime in aumento.

Costa: min 16/19°C, max 24/28°C

Interno: min 9/15°C, max 23/27°C

Giovedì 2 giugno 2022

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso

Venti a regime di brezza

Mare poco mosso

Temperature in ulteriore rialzo, specie nell’interno.

Tendenza per venerdì 3 giugno 2022

Nuvolosità in aumento su gran parte della regione, ma senza fenomeni.

Caldo afoso in aumento.