Un vasto campo di alta pressione si sta rafforzando sull’Europa centro-occidentale portando ad un miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Previste giornate di bel tempo con clima tipicamente estivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 giugno 2022

Giornata di bel tempo con cieli che si presenteranno pressoché sereni ovunque, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti al mattino moderati da nord, fino a forti tra Genova e Capo Mele

Nel corso del pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali con intensità moderata/tesa; in serata nuova rotazione a nord.

Mare in mattinata stirato sotto-costa e mosso al largo, poi tra poco mosso e mosso sotto-costa e mosso al largo.

Temperature in ulteriore aumento.

Costa: min 17/24°C, max 26/33°C

Interno: min 10/20°C, max 19/33°C

Sabato 11 giugno 2022

Condizioni di bel tempo sull’intera regione, possibili locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne (senza conseguenze associate).

Venti deboli da nord in mattinata, deboli o moderati meridionali dal pomeriggio.

Mare poco mosso, quasi calmo in serata.

Temperature in aumento in quota, in calo altrove.

Tendenza per domenica 12 giugno 2022

Altra giornata stabile e soleggiata con solo qualche nube sparsa nel pomeriggio, ma senza conseguenze associate.

Ventilazione debole o moderata meridionale.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.