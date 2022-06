Genova – Un gruppetto di cinghiali che interrompe un aperitivo serale in spiaggia e arriva a rubare dai piatti dei tavolini, pizzette e snack.

Dopo le immagini del cinghiale che ruba lo zaino ai bagnanti per mangiarsi un panino, un’altra immagine molto curiosa sta facendo il giro dei social. Si tratta di uno scatto divenuto “virale” dopo la pubblicazione sui social da parte di Giulia Bertonzini. Nella scena ritratta si vede un cinghiale che banchetta tranquillamente prendendo patatine e pizzette dai tavoli dove alcuni giovani stavano facendo aperitivo.

L’animale non si spaventa nemmeno quando uno dei commensali afferra una delle sedie in plastica e prova a colpirlo, rischiando una pericolosa quanto fulminea reazione violenta.

I cinghiali sono in grado di caricare le persone gettandole a terra per poi colpirle con le lunghe zanne che spuntano ricurve dal muso ed in grado di provocare lesioni mortali.

Qualche giorno fa, a Sturla, un cinghiale per nulla intimorito dai bagnanti, ha rubato uno zaino dopo aver “fiutato” la presenza di un panino.

