Genova – Proseguono le indagini per i sospetti concorsi truccati alla Facoltà di Giurisprudenza per favorire parenti e amicizie. Il giudice nelle indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per due professori: Laura Trucco e Pasquale Costanzo.

I due professori appartengono al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e hanno lasciato i loro incarichi in attesa di poter chiarire la propria posizione. Sono accusati a vario titolo di turbativa d’asta e falso.

Il Giudice ha inoltre disposto una serie di interdizioni parziali ad altri docenti, che non potranno essere commissari nei concorsi, ma continueranno a insegnare e a far dare gli esami.

Il secondo provvedimento riguarderebbe i docenti Riccardo Ferrante, Daniele Granara, Vincenzo Sciarada, Patrizia Vipiana e Patrizia Magarò.