Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo non impedisce il passaggio di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota che determinano un aumento dell’instabilità, in un contesto comunque di tempo soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 giugno 2022

Mattinata prevalentemente soleggiata sull’intera regione, a parte il transito di qualche velatura.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi dell’Appennino e sulle Alpi Liguri. Possibili rovesci di passaggio anche sulla costa imperiese e savonese di ponente. Tempo asciutto con transito di innocue velature altrove.

In serata possibile altro passaggio di nuvolosità con rovesci associati, più probabili sul settore centro-occidentale.

Venti al mattino deboli o moderati settentrionali, nel pomeriggio rotazione a sud lungo la fascia costiera.

Mare calmo

Temperature stazionarie

Costa: min 18/22°C, max 27/32°C

Interno: min 10/16°C, max 25/33°C

Giovedì 16 giugno 2022

Al mattino velature in transito sul settore centro-orientale, cieli sereni altrove.

Nel pomeriggio qualche nota instabile sui rilievi delle zone interne, alternanza tra sole e velature sulla costa.

Venti al mattino deboli settentrionali, nel pomeriggio deboli o moderati da sud.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 17 giugno 2022

Giornata stabile e soleggiata, locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Ventilazione debole variabile in mattinata, debole o moderata meridionale nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.