La Spezia – E’ finita in cella la serata movimentata di un cittadino domenicano di 35 anni residente in centro città. Intorno alle due di notte l’uomo ha iniziato a prendere a calci e pugni le auto in sosta e a gridare come un matto in mezzo alla strada, in via Lamarmora.

Urla che hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale che è accorsa trovando l’uomo che ancora si accaniva sugli specchietti retrovisori di alcune auto posteggiate.

Alla vista delle divise il giovane ha aggredito gli agenti con pugni e calci e quando è stato immobilizzato da morsicato due agenti costringendoli a farsi curare in ospedale.

Trasferito presso il Comando di Viale Amendola, l’uomo è stato trovato in palese stato di ebbrezza e il cane antidroga Jazz ha anche segnalato la presenza, sulla sua persona, di tracce di cocaina e infatti aveva nascosto addosso una bustina contenente polvere biancastra, risultata essere cocaina dall’esame col narcotest.

Per questo l’uomo è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che alla denuncia per il danneggiamento aggravato e la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel corso della notte, poi, la persona fermata ha anche cosparso le proprie feci sulla porta della camera di sicurezza dove era stato messo a smaltire la sbornia e in attesa di essere trasferito in carcere.

Nonostante si sia già proceduto ad un accurato controllo nell’area dei danneggiamenti alle autovetture, si invitano i cittadini che abbiano riscontrato dei danni sospetti ai propri veicoli parcheggiati nelle zone limitrofe a Via Lamarmora a rivolgersi al Comando di Viale Amendola, anche telefonando al numero 0187-7261.