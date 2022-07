Genova – Il ponte di raccordo tra via Gian Battista Monti e corso Ferdinando Magellano, da oggi si chiama Ponte Giovanni Rebora, in ricordo di O Profesô Nato a Genova nel 1932 Rebora è stato per lunghi anni professore di Storia economica e di Storia agraria medievale all’Università di Genova. Uomo dalle straordinarie doti umane e intellettuali è ricordato anche come grande conoscitore della storia dell’alimentazione, sulla quale ha pubblicato numerosi studi e per la passione per la sua San Pier D’Arena, dove ha abitato fino alla morte, nell’ottobre del 2007.

La cerimonia di intitolazione del ponte, che si trova nei pressi della confluenza tra corso Magellano e via Vasco da Gama, si è svolta proprio nel giorno dell’anniversario di Rebora della nascita di Rebora.

«Con molto piacere oggi procediamo alla scopertura della targa e intitoliamo a Giovanni Rebora questo ponte senza nome – ha commentato l’assessore Matteo Campora – Le numerose persone presenti oggi a questa cerimonia testimoniano quanto il professor Rebora sia nel cuore e nel ricordo della gente: un cittadino illustre ma vicino alle persone».

«Oggi è una giornata speciale, che aspettavamo da tanto – ha aggiunto il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – Un’intitolazione che abbiamo accolto con interesse e passione per ricordare il professor Rebora, che è stato orgogliosamente cittadino del suo territorio».