Genova – Persistono le condizioni anticicloniche su tutto il Mediterraneo. Anche sulla Liguria avremo quindi condizioni di tempo generalmente stabile e caldo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 luglio

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Da metà giornata sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle zone interne, in particolar modo sulle Alpi Liguri dove non sono da escludersi brevi ed isolati Fenomeni temporaleschi. Possibilità per qualche breve acquazzone anche sull’Appennino di levante. Lungo le Riviere tempo sempre soleggiato.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le massime sull’Appennino.

Costa: min 20/24°C, max 27/32°C

Interno: min 10/18°C, max 27/34°C

Venerdì 15 luglio

Altra giornata generalmente soleggiata. Locali nubi basse costiere faranno capolino al mattino presto e dopo il tramonto. Formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri nelle ore più calde della giornata con la possibilità per qualche isolato acquazzone.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Sabato 16 luglio

Giornata generalmente soleggiata con solamente qualche batuffolo di maccaja innocuo lungo le coste. Clima decisamente più umido con temperature in lieve aumento nelle zone interne.

Vento debole, con qualche locale rinforzo, dai quadranti meridionali.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.