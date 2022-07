Genova – Evento di chiusura, al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce per Biofilia – Biennale di Arte e Ambiente, mercoledì 20 luglio, alle 21, con la serata “Gli enti istituzionali e l’ambiente”.

Alla serata partecipano Matteo Campora, assessore all’Ambiente – Claudia Lupi, responsabile comunicazione AMIU – Giovanni Perotto, Istituto Italiano di Tecnologia – Giovanni Gnocchi, Iren – Rita Trombin, psicologa dell’ambiente – Mauro Mariotti, direttore Area Marina Protetta di Portofino.

Seguirà la proiezione di alcune foto realizzate dal fotografo subacqueo Vincenzo Paolillo.

La direttrice del Goethe Institut Liguria/Piemonte Roberta Canu consegnerà poi il premio Goethe – Biofilia a Lifegate per il progetto Collecthor.

Trash Collec’Thor è un prototipo della gamma di dispositivi The Searial Cleaners, realizzati da Poralu Marine per rimuovere la plastica dai mari.

Poralu Marine è leader mondiale nella realizzazione di strutture, prodotti e servizi per attività portuali e partner principale di LifeGate PlasticLess.

Trash Collec’Thor, il primo dei due prototipi dimostrativi installati in Italia a partire dal 24 marzo, funziona come un grande dispositivo mangiaplastica che cattura diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi ed è anche in grado di raccogliere idrocarburi e microplastiche dai 3 mm di diametro in su. Attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, Trash Collec’Thor può catturare fino a 100 kg di rifiuti galleggianti per volta.