Marinella di Sarzana (La Spezia) – E’ morto ieri sera, all’ospedale pisano di Cisanello, Moris Viano, ex gloria della Sarzanese 1906. L’uomo, 44 anni, padre di un figlio di 13, era ricoverato in gravissime condizioni da sabato mattina quando ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è caduto violentemente a terra.

Viano si stava recando al lavoro in una ditta nella zona industriale di Massa.

Moris Viano, sarzanese di Marinella, era molto conosciuto per aver giocato a lungo nella Sarzanese.

Ieri sera, intorno alle 21,30, sono state spente le macchine che lo tenevano in vita dopo la dichiarazione di morte cerebrale.