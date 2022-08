Genova – Ha trascorso la nottata a bere con amici e poi si è sentita male mentre rientrava a casa. Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa dall’ambulanza del 118, questa mattina, intorno alle 7, in via Pagano Doria, nella zona di Principe.

I soccorritori hanno trovato la ragazza in stato di incoscienza per probabile abuso di alcolici e l’hanno trasferita in ospedale.

Indagini per accertare se la ragazza fosse sola al momento del malore o se, invece, fosse in compagnia di altre persone che l’hanno abbandonata quando si è sentita male.

Raffica di soccorsi, nella notte tra sabato e domenica, per abuso di stupefacenti e alcolici. Molti i minorenni.