Scadrà giovedì 1° settembre, alle ore 13, il termine per l’iscrizione al corso gratuito, che si terrà nella sede di Genova, per diventare Preparatore dei treni (Tecnico Ferroviario Polifunzionale).

Entro quella data dovrà essere presentata la domanda di partecipazione al corso per il conseguimento dell’abilitazione di Tecnico Ferroviario Polifunzionale (Preparatore di treni) che la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica organizza nella sua sede di Genova.

Il corso di formazione è destinato a venti giovani che aspirano ad entrare nel mondo dei trasporti ferroviari che sta vivendo una crescita esponenziale.

Il corso, totalmente gratuito perché finanziato dalla Regione Liguria, avrà la durata di 600 ore e si svolgerà nella sede di Bic Incubatore di Genova in Via Greto di Cornigliano. L’inizio è previsto per ottobre 2022.

E’ garantito l’impegno occupazionale di almeno il 60 per cento dei partecipanti idonei in accordo con l’azienda ferroviaria.

Per informazioni sul bando, scaricare la domanda di iscrizione e visionare la scheda informativa visitare il sito della Scuola: www.scuolatrasporti.com