Londra (Inghilterrra) – Regno Unito e Commonwealth in lutto per la morte di Elisabetta II, regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le condizioni della Regina Elisabetta si sono aggravate nella notte sino a diventare “critiche” nella mattinata di oggi, al punto di far scattare il temuto piano “London Bridge” come veniva chiamato in codice il processo di trasferimento dei poteri al figlio Carlo, nuovo Re del Regno Unito.

All’annuncio super segreto della morte della Regina il messaggio in codice è diventato “the London Bridge is down” (il ponte di Londra è caduto)

Elizabeth Alexandra Mary era nata a Londra il 21 aprile 1926 ed era figlia del Duca di York divenuto divenuto re con il nome di Giorgio VI. Diventa erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VII e diventa regina con il nome di Elisabetta II all’età di venticinque anni.

Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.