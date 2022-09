Genova – Indagini per “attentato alla sicurezza dei trasporti” a seguito degli ultimi due episodi nei quali sconosciuti hanno puntato raggi laser di colore verde, i più potenti, per illuminare gli aerei in decollo e in atterraggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova rischiando di accecare i piloti e di mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri, come già avvenuto in altri scali italiani ed internazionali.

Un gesto idiota già in uso negli stadi dove il laser verde è bandito e dove viene usato per cercare di disturbare il portiere o i giocatori durante le fasi di gioco.

Ignoti hanno puntato il raggio – che può lesionare l’occhio umano – contro la cabina di alcuni aerei, con lo scopo di “illuminare” la cabina di comando. Gli episodi segnalati sono almeno due nelle ultime settimane ma potrebbero essere di più in un periodo più lungo che ora verrà verificato dalle forze dell’ordine.

I raggi partirebbero dalle alture attorno all’aeroporto e alcune delle zone sono già sorvegliate in modo riservato per cercare di intrappolare gli autori dello stupido e pericoloso gioco.

il primo settembre il raggio laser è stato puntato contro il pilota di un aereo Airways, il secondo due giorni fa contro il pilota di un volo in arrivo da Monaco di Baviera.

Chi verrà sorpreso a dilettarsi con tale stupido gioco rischia l’incriminazione per attentato alla sicurezza dei trasporti che prevede sino a 5 anni di detenzione ma anche le compagnie aeree potrebbero rivalersi sull’autore con salatissime cause per il risarcimento dei danni e per il rischio corso.