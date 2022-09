Genova – Ancora code e disagi, questa mattina, in corso Gastaldi per i lavori in corso da mesi nella zona della Casa dello Studente. Gli scavi aperti riducono la carreggiata e l’apertura della corsia degli autobus al traffico privato non ha risolto di molto la situazione.

Coda viene segnalata nelle ore di punta in direzione Levante sin dall’incrocio di via Montevideo e la situazione genera forti disagi alla viabilità dell’intera zona.

Residenti e automobilisti si domandano che genere di lavori stia bloccando la strada ormai da mesi.

Segnalati anche problemi per le ambulanze dirette al San Martino e che incontrano un “muro” di auto anche sulla corsia dell’autobus che è stata aperta al traffico privato.