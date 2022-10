Genova – L’ex presidente e patron della Sampdoria contestato duramente dai tifosi che non lo vogliono più vicino alla squadra del cuore.

E’ bastato un post sui social a scatenare, ieri sera, la protesta dei tifosi blucerchiati sotto la sede dell’AC Hotel in corso Europa dove, secondo fonti non confermate, sarebbe stato presente Ferrero.

In realtà le notizie lo davano a Pescara intorno alle 18,30, a 682 km di distanza e dunque difficilmente poteva trovarsi nel capoluogo ligure all’ora della contestazione, ma è bastata la voce del suo arrivo per scatenare la protesta.

Con striscioni e fumogeni, i tifosi più “caldi” della Sampdoria hanno protestato contro la presenza – vera o presunta – di Ferrero e hanno reso evidente la loro volontà che l’ex patron della Samp non si avvicini più alla squadra o allo stadio.