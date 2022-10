Inizio settimana ancora in presenza di correnti umide che accompagnano nuvole e modeste precipitazioni . A seguire è atteso tempo maggiormente stabile e soleggiato per l’instaurarsi di correnti nord-occidentali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 10 ottobre 2022

In mattinata concentrazione delle piogge sul settore centro-orientale, generalmente asciutto altrove.

Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni anche sul centro-levante, con le prime schiarite che tenderanno ad avanzare dall’Imperiese.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centro-occidentale della costa e sul Golfo

Mare mosso sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie od in lieve diminuzione.

Costa: min 14/19°C, max 19/23°C

Interno: min 6/14°C, max 15/20°C (fondovalle/collina)

Martedì 11 ottobre 2022

Tra la notte ed il mattino ancora qualche nube a levante e nelle zone interne del settore centrale, cieli in prevalenza velati altrove.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, addensamenti sui rilievi dell’entroterra, non si escludono isolati piovaschi. Lungo la costa alternanza tra sole e locali annuvolamenti.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi mattutini sul settore centrale.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Tendenza per mercoledì 12 ottobre 2022

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, a tratti compatta nelle zone interne. Temperature stazionarie od in lieve aumento.