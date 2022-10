Genova – La Giustizia la cerca per una condanna a 6 anni di reclusione per una serie di reati e lei occupa una casa sequestrata in via Currò a Sampierdarena.

Protagonista della curiosa vicenda una 47enne che è stata sorpresa in un appartamento posto sotto sequestro e dove si era insediata da alcuni giorni dopo aver divelto la porta di ingresso e rotto i sigili delle forze dell’ordine.

La donna non aveva fatto i conti con i vicini di casa che, quando si sono accorti della porta scardinata, hanno segnalato il fatto alla polizia.

Gli agenti sono arrivati e hanno trovato la donna all’interno che faceva le pulizia di casa come se niente fosse.

La donna ha ammesso di aver occupato abusivamente l’immobile e di essere nella casa da alemno tre giorni.

A questo punto gli agenti hanno compiuto un controllo e hanno scoperto che la donna, registrata con uno dei suoi numerosi “alias” doveva scontare una pena di oltre sei anni di reclusione.

Ai supi polsi sono scattate le manette e la donna è stata trasferita al carcere femminile di Pontedecimo.

