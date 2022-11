Genova – Dalle ore 7 alle 20 del prossimo martedì 16 novembre ci sarà lo sciopero del personale sanitario dell’ospedale Galliera, indetto da Fp Cgil e Uil Fpl Genova, che lamenta diverse condizioni di disagio.

«Le motivazioni che hanno portato alla proclamazione di uno sciopero sono le stesse denunciate con lo stato di agitazione dì aprile, ovvero il perdurare delle condizioni di disagio riferite a: cronica carenza di personale, doppi turni, rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, incremento esagerato dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso. Tutte circostanze che, inevitabilmente, determinano un aumento inaccettabile del rischio professionale a cui è sottoposto il personale. Situazione drammatica che tuttavia viene, se possibile, peggiorata dalla ulteriore perdita di professionisti e operatori a seguito dello scorrimento della graduatoria per Infermieri e oss di Alisa che decidono di abbandonare il Galliera perché poco considerati e per la mancanza dei riconoscimenti economici previsti dalla normativa proprio per la carenza di personale», spiegano i sindacati.

«Fuga di professionisti e operatori che testimonia le insostenibili condizioni di lavoro da dover sopportare in conseguenza anche alle discutibili decisioni Regionali sul piano “preparedness” che con l’aumento del numero dei contagi, prevede il graduale aumento dei posti letto dedicati alle persone contagiate nei diversi ospedali – spiegano Luca Infantino e Marco Vannucci, segretari generali Fp Cgil Genova e Uil Fpl Genova – Nell’ambito del piano, infatti, ancora una volta è stato individuato il Galliera come presidio che deve garantire il maggior incremento di posti letto Covid-19, malgrado sia il meno indicato architettonicamente a contenere i contagi e per le già note carenze d’organico. Decisioni che incidono negativamente sugli operatori già stremati da continue e repentine riorganizzazioni/riconversioni di reparti, e che hanno portato ultimamente addirittura alla chiusura di due Unità Operative per recuperare personale».