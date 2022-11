Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina lungo l’autostrada A10 tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova. Secondo le ultime informazioni, a scontrarsi sarebbero state due automobili e un mezzo pesante, con una persona rimasta lievemente ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale di Voltri.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale e il personale di Autostrade, per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente e per gestire il traffico che si è creato. Al momento sono 5 i chilometri di coda, con Aspi che suggerisce alle persone in viaggio verso il capoluogo di uscire al casello di Arenzano e rientrare a Pra’. Questo, però, ha causato anche alcuni rallentamenti lungo l’Aurelia.