Genova – Si terranno questa mattina alle 11:45 nella chiesa di Santa Caterina i funerali di Javier Romero Miranda, l’uomo brutalmente ucciso nei vicoli da una freccia scoccata da Evaristo Scalco, rinchiuso in carcere.

A pochi metri dalla chiesa, sempre negli stessi minuti, si terrà una riunione in prefettura per affrontare il tema della sicurezza e, come chiedono comitati e abitanti, per rilanciare il centro storico dal punto di vista sociale.