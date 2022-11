Genova – Nasce all’ombra della Lanterna l’associazione in difesa delle donne e delle persone bisognose dedicata a Martina Rossi, la studentessa genovese caduta dal terrazzo di un albergo, nell’agosto del 2011, a Palma di Majorca, nel disperato tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale.

L’occasione è quella del convegno di sabato 19 novembre al circolo Cap di via Albertazzi 3r, di fronte al Terminal Traghetti.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dai genitori di Martina, con l’obiettivo di contribuire ad offrire a chi ha bisogno di aiuto e sostegno, in un contesto complesso e spesso confuso come quello che stiamo vivendo oggi, uno strumento utile a districarsi fra le norme, dialogando con i soggetti deputati a fornire tutele e assistenza. Un percorso che guarda al futuro, dalla parte delle donne e dei deboli, di tutti coloro che hanno subito e subiscono prevaricazioni ed emarginazione e chiedono risposte alla società.

Sabato, a partire dalle 9,30, si confronteranno esperti di diritto, rappresentanti delle associazioni no profit, delle forze dell’ordine, medici e dirigenti scolastici, affinché il ricordo di Martina coincida con la nascita di una realtà che possa contribuire a sostenere le istanze di chi domanda aiuto e non deve restare senza risposta.