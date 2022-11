Genova – Ancora danni causati dal maltempo a Genova e ancora interventi dei vigili del fuoco per piccoli smottamenti e frane e per alberi abbattuti dal forte vento.

Via Mogadiscio risulta chiusa, all’altezza salita Mermi, nel quartiere di Sant’Eusebio e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per una albero caduto sulla carreggiata.

Attività taglio e messa in sicurezza in corso.

notizia in aggiornamento